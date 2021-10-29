В Минздраве рассказали, с какого возраста детям нужны маски и какой вакциной их прививать от COVID

По словам чиновника, в ряде случаев ребенок с 12 лет может получить прививку от коронавируса. При этом препарат только один для такого возраста - это Pfizer. Другими вакцинировать детей с 12 до 17 лет нельзя.

При этом нужно согласие родителей, а также часто - медицинские показания.

"При согласии родителей ребенок может быть вакцинирован по медицинским показаниям (если у него имеется тяжелое заболевание, инвалидность). Педиатр выдает заключение, что он рекомендует такому ребенку пройти вакцинацию, и подросток прививается двумя дозами вакцины Pfizer", - говорит Кузин.

Сделать COVID-прививку можно и по социальным обстоятельствам - если, к примеру, ребенку нужно ехать за границу, а без этого не пускают.



"Когда ребенок должен посетить другое государство (по учебе, для участия в спортивных соревнованиях, олимпиаде) при желании родителей и наличии требования о вакцинации в той стране, куда направляется школьник, выдается медицинское заключение педиатра, что по социальным обстоятельствам ребенку рекомендуется прививка. И с 12 лет он может пройти полный курс вакцинации", - добавил чиновник.

Кроме того Кузин уточнил, что дети с 12 лет обязаны носить медицинские маски в общественном транспорте, местах скопления людей.

При этом в школах ученики 1-4 классов могут быть без масок, а всем остальным нужно носить маски при входе и выходе из учреждений, а также в местах общего пользования. На занятиях маски можно не надевать.

Ранее в Минздраве также дали алгоритм вакцинации детей.

"Вакцина Comirnaty от Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 12 лет используется по схеме введения 2 доз (0,3 мл) с интервалом между первой и второй дозами 21-28 суток", - сообщили в ведомстве