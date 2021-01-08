В Минздраве рассказали, как изменился коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине стал чаще поражать молодых людей, фиксируют эпидемиологи. При этом у вируса почти вдвое сократился инкубационный период.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передали в Офисе президента.

По словам чиновника, период, когда инфицированный вирусом человек способен заражать других, теперь составляет семь-восемь дней.

Отметим, что раньше время сохранения активности коронавируса Sars-cov-2 было две недели.

Степанов на селекторном совещании перед ужесточением карантина 8 января также заявил, что новые ограничительные мероприятия в Украине позволят избежать большого роста больных как коронавирусом, так и обычным сезонным гриппом.

"Таким образом уменьшим и нагрузки на больницы, ведь одни и те же заведения лечат больных каждым из этих недугов", - сказал глава Минздрава.

Во время совещания у президента премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что уже третий день подряд наблюдается тенденция к росту числа больных COVID-19.

По данным Центра общественного здоровья, 7 января в Украине было зафиксировано 8997 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни (из них детей - 227). Количество активных больных составило 306 774 человека.

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 почти 1,1 млн человек, выздоровели 773214 пациента, количество летальных случаев составило 19505.

Ранее сообщалось, что инфекционист дал ответ, действительно ли эпидемия COVID-19 в Украине пошла на спад.

Напомним, что замглавы Минздрава Виктор Ляшко рассказал о жестком зимнем карантине, а также о новых запретах и что разрешено в период с 8 по 24 января.