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В Минздраве рассказали, когда готовиться к новой волне коронавируса

Автор: Роман Мирончук

В Украине заканчивается очередная волна COVID-19, которая была вызвана штаммом "Дельта". Теперь ожидается новая волна заболеваемости, которую принесет штамм "Омикрон".

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире "Украинского радио".

По его словам, новая волна коронавируса начнется со второй половины января и в феврале. При этом пик заболеваемости ожидается в середине следующего месяца.

"Мы идем с небольшим отставанием от стран Европы. В Украине всплеск регистрируется через один-два месяца, после того как был достигнут максимум в Евросоюзе", - отметил Кузин.

Главный санитарный врач также рассказал, что сейчас 99% выявленных случаев в Украине - это штамм "Дельта", который вытеснил начальный вариант COVID-19. Теперь во всем мире "Омикрон" вытесняет "Дельту" с еще большей скоростью. Это произойдет и в нашей стране.

Напомним, в Минздраве рассказали, что зарегистрирован один случай инфицирования штаммом "Омикрон". Вирус обнаружили у мужчины, который прилетел из ОАЭ.

Мы также писали о том, что ученые назвали симптом "Омикрона", который можно заметить во время праздничного ужина. Кроме того, эксперты рассказали, как можно себя защитить от заражения.

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