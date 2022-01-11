В Минздраве объяснили украинцам, как попасть в страну, где не признают вашу COVID-вакцину

Так, вакцинированные препаратом CoronaVac смогут путешествовать по странам, где не признают эту вакцину, при условии, если они сделают бустерную дозу Pfizer или Moderna.

Дело в том, что в обновленных COVID-сертификатах будет указываться только вакцина, которой сделали последнюю прививку. Это на практике расширит возможности для туризма.

"Важно, что в документе будет указана только последняя доза вакцины и она должна быть одобрена страной, куда человек путешествует", - объяснили в ведомстве.

Таким образом рекомендуется перед планированием путешествия ознакомиться с правилами въезда в конкретную страну, с перечнем препаратов от COVID-19, которые там признают.

Каждая страна наряду с правилами на уровне доверительной сети ЕС может устанавливать дополнительные требования по государственному пересечению границы. Ознакомиться с актуальными правилами можно, к примеру, на онлайн-карте от МИД Украины.

Вакцины Coronavac/Sinovac от коронавируса - одобренные Всемирной организацией здравоохранения - сейчас "открывают двери" не во все страны мира, хоть количество таких "закрытых" для этого препарата государств постепенно сокращается.

Теперь бустерная доза позволит человеку, который вакцинирован двумя прививками CoronaVac, третью сделать, например, Pfizer, и попасть в страну, где признают мРНК-вакцины.

Сформировать сертификат, который также будет зеленым, можно будет в конце января, для этого нужно отправить запрос в приложении "Дия".

Пока функция не доступна, люди, получившие бустерную дозу, смогут пользоваться старым сертификатом о вакцинации двумя дозами.

Обратим внимание, что сделать бустерную дозу можно только спустя 6 месяцев после полного курса вакцинации и более - раньше этого времени граждане Украины ее не получат.