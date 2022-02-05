В Минздраве объяснили, нужна ли вакцинация людям с высоким уровнем антител

После перенесенных операций или при сопутствующих болезнях люди могут опасаться делать прививки, переживая о возможных осложнениях. В Минздраве Украины, чтобы развеять страхи, ответили на распространенные вопросы касательно вакцинации от COVID-19.
Объяснения опубликованы 5 февраля на Facebook-странице ведомства.
Медики подчеркивают, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом относятся к группе риска, и им важно не затягивать с прививкой от коронавируса.
Также вакцинация рекомендована и тем, кто уже перенес COVID-19, так как это вдвое снижает риск заразиться снова.
Граждане, имеющие ССЗ, в том числе и после операции - входят в группу риска, и потому им следует вакцинироваться от коронавируса как можно скорее. Для этого подходит любой препарат, одобренный на территории Украины.
"Если вы перенесли COVID-19, несмотря на уровень антител, вам все равно рекомендуется сделать прививку через 28 дней после выздоровления", - говорится в публикации.
В Минздраве добавили, что у переболевших и вакцинированных защита от вируса сильнее вдвое.
Такая болезнь может привести к осложнениям в случае инфицирования COVID-19, обращают внимание медики, поэтому люди с сахарным диабетом второго типа должны вакцинироваться в первую очередь.
"Эффективность двух доз вакцин против симптоматической болезни с течением времени снижается. Третья, так называемая бустерная доза, возвращает высокую эффективность и дает высокую защиту от госпитализации", - говорят в Минздраве. Рекомендуется делать бустер через 6-9 месяцев.
Напомним, ранее Ольга Голубовская рассказала, придется ли вакцинироваться от COVID-19 всю жизнь.
Также сообщалось, что перед этим доктор Евгений Комаровский расставил точки над "і" в вопросе, можно ли беременеть после вакцинации от коронавируса.