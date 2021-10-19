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В Минздраве объяснили, какие вакцины от коронавируса лучше для беременных

Автор: Владимир Костырин

Вакцинация от коронавируса для беременных на любом сроке не имеет негативного влияния на плод или на будущую мать, при этом сама болезнь чаще грозит привести к осложнениям и даже смерти.

Об этом 19 октября передали в пресс-службе Минздрава.

Риски для беременных при коронавирусе

Женщины в положении, зараженные COVID-19, попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких чаще, чем небеременные. А согласно с данными Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), будущие мамы с симптоматическим течением COVID-19 имеют на 70% выше риск умереть.

Также медики предупреждают, что коронавирус во время беременности связан с повышенной вероятностью преждевременных родов (рождение ребенка раньше 37-й недели) и госпитализации новорожденного в палату интенсивной терапии.

Вакцинация для беременных

Прививки от COVID-19 во время беременности не представляют опасности ни для женщины, ни для малыша, и не способны привести к их заражению, так как ни одна из вакцин не содержит живой вирус.

В Минздраве обратили внимание, что польза вакцинации как для беременной, так и для ребенка "гораздо больше, чем любые потенциальные риски", и сама прививка способна защитить от тяжелого течения COVID-19.

При выборе вакцин для прививок беременных стоит отдавать предпочтение препаратам на платформе мРНК - в Украине это Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

"Миллионы будущих матерей во всем мире привиты от COVID вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech без негативных последствий для них или ребенка", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минздраве назвали все противопоказания для вакцинации от коронавируса и объяснили, когда и кому нельзя делать прививку.

Также мы писали о том, что недавно глава Минздрава Виктор Ляшко настоятельно призвал не верить в фейки антивакцинаторов, ведь жертвами таких страшилок становятся беременные и их дети.

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