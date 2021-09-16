В Минздраве назвали симптомы очень агрессивного рака, которым можно заболеть в любом возрасте

Первичные симптомы заболевания

безболезненное увеличение лимфоузлов,

ночная потливость,

резкая потеря массы тела,

повышение температуры тела,

утомляемость,

кашель.

Если возникают такие симптомы, необходимо, прежде всего, обратиться к своему лечащему врачу, который вас отсмотрит и назначит необходимые анализы.

Это бесплатно для любого человека, который подписал декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

Диагностические исследования для пациентов с подозрением на онкозаболевания, а также для пациентов в ремиссии, оплачиваются амбулаторным пакетом.

Медики рассказали, что в оплату этого пакета заложены средства на необходимый объем медицинских услуг, в которых нуждается пациент.