В Минздраве назвали главное правило помощи при инсульте

Помощь при инсульте - очень важный момент. По статистике, если ее оказать в первые три часа после произошедшего, у человека очень хорошие шансы на выживание.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.

Самое главное правило - это сразу же доставить человека к медикам. Тогда вероятность инвалидности снижается в разы.

"Своевременная и качественная помощь пациентам с инсультом повышает шансы на полноценное выздоровление. Такая помощь входит в приоритетные услуги Программы медицинских гарантий", - сказано в сообщении.

Какие услуги являются бесплатными для пациентов:

Первичный осмотр.

Срочная КТ или МРТ.

Лабораторные исследования: анализы крови, мочи и т.п.

Инструментальные исследования: кроме КТ и МРТ также электрокардиография, УЗИ и другие.

Тромболитическая терапия, включая необходимые лекарства.

Эндоваскулярное лечение (малоинвазивная хирургия сосудов).

Нейрохирургическая помощь.

Своевременное обезболивание всех этапов диагностики и лечения.

Обеспечение лекарством из Нацперечня.

Консультации логопеда, терапевта языка, психолога, психотерапевта.

Вторичная профилактика инсульта.

Питание в стационаре.

Медицинская реабилитация.

Напомним, что инсульт происходит в мозге в результате кислородной недостаточности, вызванной прекращением кровоснабжения либо недостаточным кровообращением. При ишемическом инсульте, который диагностируется в 80% случаев, кровоснабжение мозга нарушается из-за закупорки сосуда сгустком крови.