В Минздраве назвали главное правило помощи при инсульте

Помощь при инсульте - очень важный момент. По статистике, если ее оказать в первые три часа после произошедшего, у человека очень хорошие шансы на выживание.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.
Самое главное правило - это сразу же доставить человека к медикам. Тогда вероятность инвалидности снижается в разы.
"Своевременная и качественная помощь пациентам с инсультом повышает шансы на полноценное выздоровление. Такая помощь входит в приоритетные услуги Программы медицинских гарантий", - сказано в сообщении.
Напомним, что инсульт происходит в мозге в результате кислородной недостаточности, вызванной прекращением кровоснабжения либо недостаточным кровообращением. При ишемическом инсульте, который диагностируется в 80% случаев, кровоснабжение мозга нарушается из-за закупорки сосуда сгустком крови.
Как мы ранее писали, врачи назвали внезапный симптом инсульта.