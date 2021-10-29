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В Минздраве назвали главное правило помощи при инсульте

Автор: Людмила Жукова

Помощь при инсульте - очень важный момент. По статистике, если ее оказать в первые три часа после произошедшего, у человека очень хорошие шансы на выживание.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.

Самое главное правило - это сразу же доставить человека к медикам. Тогда вероятность инвалидности снижается в разы.

"Своевременная и качественная помощь пациентам с инсультом повышает шансы на полноценное выздоровление. Такая помощь входит в приоритетные услуги Программы медицинских гарантий", - сказано в сообщении.

Какие услуги являются бесплатными для пациентов:

  • Первичный осмотр.
  • Срочная КТ или МРТ.
  • Лабораторные исследования: анализы крови, мочи и т.п.
  • Инструментальные исследования: кроме КТ и МРТ также электрокардиография, УЗИ и другие.
  • Тромболитическая терапия, включая необходимые лекарства.
  • Эндоваскулярное лечение (малоинвазивная хирургия сосудов).
  • Нейрохирургическая помощь.
  • Своевременное обезболивание всех этапов диагностики и лечения.
  • Обеспечение лекарством из Нацперечня.
  • Консультации логопеда, терапевта языка, психолога, психотерапевта.
  • Вторичная профилактика инсульта.
  • Питание в стационаре.
  • Медицинская реабилитация.

Напомним, что инсульт происходит в мозге в результате кислородной недостаточности, вызванной прекращением кровоснабжения либо недостаточным кровообращением. При ишемическом инсульте, который диагностируется в 80% случаев, кровоснабжение мозга нарушается из-за закупорки сосуда сгустком крови.

Как мы ранее писали, врачи назвали внезапный симптом инсульта.

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