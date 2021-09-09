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В Минздраве назвали две приоритетные вакцины в Украине

Автор: Светлана Мащенко

В Минздраве рассказали про две приоритетные вакцины в Украине, иммунизация которыми будет проводиться в первую очередь.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, пишут Факты ICTV.

Дело в том, что у партии этих препаратов срок годности истекает уже осенью этого года. Таким образом в Минздраве планируют максимально эффективно их использовать. Конечно же препаратами с истекшим сроком прививать не будут.

Речь идет о AstraZeneca, которой осталось около 3 млн доз на областных складах, ее пригодность истекает в октябре-ноябре, а также 1,1 млн доз Pfizer со сроком до конца ноября и конца декабря.

"В среднем Украина делает 120-150 тыс. прививок в течение суток и около миллиона в течение недели. Поэтому это количество реально использовать до конца срока годности", - заявил Кузин.

Чтобы максимально эффективно использовать препараты, их планируют распределять по регионам.

По его словам, вакцины будут перераспределять между регионами, чтобы максимально не потерять ни одной дозы.

В то же время первой будет использоваться в стране именно такая вакцина, срок годности которой подходит к концу. То есть в первую очередь иммунизация будет проводиться препаратами AstraZeneca и Pfizer.

Напомним, что в Украине по состоянию на 9 сентября полностью иммунизированы, то есть получили две дозы вакцины, уже более 4,5 млн людей.

Ранее Игорь Кузин также рассказал о вакцинации от коронавируса в период разгула других сезонных инфекций - гриппа и ОРВИ.

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