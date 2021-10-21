Минздрав упростил требования о вакцинации для поездок в "красные" зоны

Таким образом предыдущую версию карантинных правил упростили - ранее при въезде в "красную" зону для пассажиров общественного транспорта межрегионального сообщения указывалась необходимость получения двух доз вакцины ("зеленый" сертификат). Предполагалось, что с одной прививкой граждане могли путешествовать только в пределах "желтых" или "оранжевых" зон.

В конечной редакции наличие "желтого" COVID-сертификата, или документа о получении одной дозы вакцины - форма 063-О (можно получить сразу после процедуры у врача, который проводил прививки) являются основанием для проезда и в "желтую", и в "красную" карантинные зоны.

В силе также остается альтернатива в виде ПЦР-теста или теста на антиген, сделанные не позднее 72 часов до посадки в транспорт.

На несовершеннолетних все требования о вакцинации и тестах не распространяется.

"Сделать прививку от COVID-19 можно на вокзалах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Днепре. Сразу после вакцинации вам выдадут документ об одной дозе вакцины (форма 063-О), который можно предъявить для путешествий", - рассказали в министерстве.

Добавим, что возможность пройти экспресс-тестирование стала доступна также железнодорожных вокзалах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве.

Вот окончательные требования для пассажиров межобластного транспорта для поездок в "желтую" и "красную" зоны с 21 октября:

Карантинные правила для поездок в Украине с 21 октября (фото: facebook.com/moz.ukr)