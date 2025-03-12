У мінісукні за 40 тисяч: Тіна Кароль підкорила ефектним декольте (фото)

В Stories Instagram Тіна Кароль опублікувала селфі, на якому позує в короткій чорній сукні з відвертим декольте, елегантних туфлях з гострим носком і чорних колготах. Доповнили образ розпущене волосся та червоний манікюр.

Тіна Кароль у модній чорній сукні (фото: instagram.com/tina_karol)

Скільки коштує ефектний "лук" Тіни Кароль

Для створення модного образу співачка обрала сукню-бюстьє, що належить люксовому паризькому бренду Coperni. Стартова вартість такого наряду становить понад 40 000 грн.

Як відомо, Coperni створили дизайнери Себастьян Мейєр і Арно Вайян у 2013 році. Наряди бренду вирізняються архітектурними силуетами, мінімалізмом та нестандартними матеріалами.

Тіна Кароль в сукні за 40 тисяч грн (Колаж: РБК-Україна)

Бренд Coperni славиться експериментами з кроєм та тканинами. У своїх дизайнах вони використовують асиметричні вирізи, скульптурні лінії та акцент на силует. Саме Мейєр і Вайян є авторами знаменитої сукні Белли Хадід з рідкої тканини, яка була створена прямо на подіумі за допомогою спрею під час Тижня моди у Парижі в 2022-му.

Чим особливі сукні-бюстьє

Якщо ви шукаєте поєднання елегантності, жіночності та зухвалості, то сукні-бюстьє точно стануть вашим фаворитом. Крій таких нарядів додає силуету стрункості та привабливості.

Оскільки мода останніх років зосереджена на відновленні тенденцій 90-х та нульових, коли бюстьє були невід’ємною частиною гардероба попзірок, сукні-бюстьє продовжать залишатися актуальними й у 2025 році.

Тіна Кароль в сукні-бюстьє (фото: instagram.com/tina_karol)

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