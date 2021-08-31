Милота дня: под Киевом водитель маршрутки вышел на работу вместе со своим питомцем (видео)

В Ирпене Киевской области водитель маршрутки умилил всех пассажиров. Дело в том, что он взял на работу своего пса.

Маршрутчик постелил для своего питомца прямо возле себя. Кто-то из пассажиров снял видео, как пес спокойно лежит во время движения и смотрит по сторонам.

Напомним, в киевской маршрутке на пассажиров рухнуло стекло люка. При этом осколки разлетелись по всему салону. Две девушки получили травмы, но водитель не предложил им никакой помощи, и продолжил движение.

При этом стекло с люка упало одной девушке прямо на голову, а второй - на руку. По словам пострадавших, водитель не хотел выбиваться из графика, и думал только о том, чтобы набрать новых пассажиров.

Инцидент произошел в маршрутке №381 сообщением Буча - станция метро "Академгородок". Пользователи сети сильно возмущены безразличием водителя, который даже не предложил им аптечку.

Мы также писали о том, что в одесской маршрутке пассажиры устроили самосуд над мужчиной, который пнул женщину, когда она выходила из салона. Мужчину били не только руками, но и ногами. В это время пострадавшую женщину успокаивали на остановке.

Виновник инцидента после многочисленных ударов, попытался быстро убежать, но получил еще пару пинков.