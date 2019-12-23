Миллионам россиян грозит смертельная болезнь из-за красной икры

Красная икра оказалась смертельно опасной (коллаж РБк-Украина)

Вся красная икра в России заражена кишечной палочкой

Кишечная палочка найдена в красной икре, выпускаемой в России. А ввиду того, что красная икра для многих является неотъемлемым атрибутом новогоднего стола, под угрозой могут оказаться миллионы жителей РФ.

По словам представителя Росконтроля Александра Борисова, хоть консервантов в произведенной в РФ икре почти нету, но специалисты обнаруживают в образцах всех марок кишечную палочку, которая может вызвать тяжелые заболевания и даже привести к смерти у пожилых людей, маленьких детей и лиц с ослабленным иммунитетом.

"Икра - это очень сложный продукт при всей его кажущейся простоте", - отметил эксперт во время пресс-конференции НСН.

Кроме того, россиянам, которые часто готовят салаты с рыбой (например, "Сельдь под шубой") также грозит опасность. Дело в том, что российская селедка, говорит Борисов, показывает "традиционно низкое качество". А это, по его словам, большая проблема, так как эту рыбу преимущественно употребляют без последующей тепловой обработки.

Да и вообще, подчеркивают специалисты, от употребления большого количества соленой рыбы в новогоднюю ночь лучше отказаться.

Добавим, что кишечная палочка может стать причиной развивития анемии, нарушения свертываемости крови, функций почек. Особенно тяжело эти состояния протекают у детей.