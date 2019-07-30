Милевский откровенно рассказал об интимной связи с Дашей Астафьевой

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, которому приписывают романы с известными личностями, рассказал о близких отношениях с Дашей Астафьевой и других знаменитостях. Об этом футболист, заявил в интервью для YouTube-канала "КраСава".

34-летний футболист, который сейчас играет за брестское "Динамо" в Беларуси, рассказал, что в молодости у него были близкие отношения много с кем. Так после чемпионата мира у него был роман с известной российской журналисткой Тиной Канделаки, которая сейчас является генеральным продюсером спортивного телеканала "Матч-ТВ".

Милевский вспоминает, что Канделаки тогда приезжала в Киев снимать программу "Самый умный". Она сидела в ресторане с подружками и спросила, кто в данное время самый модный футболист и попросила номер телефона.

Милевский рассказал о близких отношениях с Дашей Астафьевой (видео: YouTube/КраСава)

Артем признался, что тогда просто слышал ее имя, но даже и не знал, как она выглядит. И вот однажды, на его телефон поступил звонок от неизвестного номера, это была Канделаки, которая так и представилась. Но тогда разговор с футболистом у нее не получился. Позже они еще списывались и пару раз встречались.

Но были и такие знаменитые девушки, с которыми у Артема не получилось. Одной из них оказалась известная украинская певица Даша Астафьева. По совам Милевского, они с Дашей сидели в холле гостиницы до пяти часов утра и тогда все испортил другой украинский футболист - Александр Алиев. Он был в нетрезвом состоянии и просил Милевского отвезти его домой. Из-за этого с Астафьевой у знаменитого ловеласа ничего не получилось.

Напомним, что Милевский обматерил поклонника из-за своей шляпы. Это произошло в комментариях под видео в Instagram-аккаунте футболиста.

Ранее сообщалось о том, что Милевский рассказал, как его оштрафовали за пьянку.