Міла Нітіч шокувала зізнанням про токсичні стосунки з бізнесменом-алкоголіком

Стосунки з аб'юзером

За словами Міли Нітіч, з колишнім вона познайомилася у Польщі.

"До Польщі я поїхала, тому що там були концерти, але потім з’явилася людина, з якою ми намагалися щось побудувати. Мені здавалося, що поріг болю був перевищений у рази. Так відбувається, коли ти заходиш у стосунки з людиною, яка має все - бізнес, улюблену справу, багато грошей, має усе, крім щастя", - поділилася співачка.

Міла Нітіч (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Згодом з’ясувалося, що чоловік мав проблеми з алкоголем, а це не могло не відобразитися на їхніх стосунках.

"Я зайшла у стосунки з алкоголіком, з людиною, яка не здатна була себе стримувати емоційно. З людиною, яка була абсолютно різною, коли вона була тверезою і коли вона напивалася", - зізналася Міла.

Також виконавиця розповіла про коштовний подарунок від її екс-обранця - авто, яке він забрав у Міли одразу після їхнього розриву.

"Він мені казав: "Вали туди, звідки прийшла“ і "Ти взагалі-то повинна була запитати, чи можна я поїду попрацюю?“. Я ніколи ні в кого не питала, чи можна мені попрацювати… Через місяць нашого спільного життя він мені подарував дорогий новий автомобіль за 100 тисяч доларів. А через чотири, коли я не витримала і вирішила піти, він у мене його забрав. І я зрештою йому просто подивилася в очі, кажу: „То ти подарував чи ні? Тому що він був оформлений на мене“. А він каже: „Я що, дурень тобі подарувати машину за 100 тисяч доларів? Міло, я тобі просто дав покататися“, - поділилася артистка.

Міла Нітіч (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Також Нітіч згадала, що колишній не випускав її з території будинку, поки та не віддала ключі і техпаспорт.

Але, незважаючи на токсичні стосунки, були моменти, за які співачка вдячна.

"Він мене ніколи не бив, але емоційно і психологічно знищував. У результаті все закінчилося сумно. Але парадоксально те, що він з’явився в перший день війни і саме завдяки йому я поїхала в перший день з Ірпеня. Він відправив по мене водія з машиною. Він мені допоміг і вивіз мене, я за це йому буду завжди вдячна", - додала зірка.