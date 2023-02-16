Мікрогрін чи звичайна зелень: нутриціолог пояснила, де більше корисних речовин

Чи корисна мікрозелень

"Мікрогрін дійсно корисний, але потенціал користі ще треба реалізувати правильними умовами вирощування. Бо на кінцевий вміст всіх біохімічних сполук мікрогріну впливає багато факторів. Одним із яких є освітлення. Це дуже просто пояснити - чим більше світла, тим більша фотосинтетична потужність", - пояснює експерт.

Також Ворошилова додає, що при гарному освітленні виникає більша ймовірність пошкодження паростків, що провокує вироблення рослиною більшої кількості захисних сполук - поліфенолів, антоціанів, вітаміну С та Е.

"В одному з наукових журналів написано, що мікрогрін вирощений вдома на підвіконні, кращий, ніж фермерський, вирощений під штучним освітленням", - говорить нутриціолог.

Експертка також додає, що на вміст корисних речовин впливає і субстрат, на якому вирощена зелень. Більше поживних елементів рослині дає біогумус, а ніж вирощуванні на гіродропоні - технології, що не передбачає застосування ґрунту.

Що корисніше - звичайна зелень чи мікро

"Мікрозелень містить у 2,7-7,5 разів більше певних компонентів, аніж доросла рослина. Наприклад мікрозелень червоної капусти містить у 260 разів більше бета-каротину, ніж зріла капуста. Але мова йде тільки про вміст цієї сполуки", - пояснює Ворошилова.

При цьому вона зазначає, що мікрозелень не завжди містить більше фотохімічних сполук, ніж доросла рослина.

"Дослідження показали, що зріле листя овочів, які не формують головки, має вищі рівні певних біоактивних сполук, ніж мікрозелень. Наприклад, мікрогрін накопичував менший вміст каротиноїдів, ніж зріла капуста. Однак мікрозелень броколі та цвітної капусти мала вищі концентрації, ніж зрілі суцвіття", - каже нутриціолог.

Також Ворошилова відзначає, що мікрогрін капусти і гірчиці має нижчий вміст аскорбінової кислоти, ніж їхні зрілі аналоги.