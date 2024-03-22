У Миколаєві армія РФ вбила маму чемпіонки зі стрибків на батуті: деталі

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Жінці було 55 років. Внаслідок обстрілу постраждало шестеро людей.

Звістку про смерть матері Малькова отримала напередодні змагань Кубка світу в Котбусі у Німеччині. Ці змагання є ліцензійними до Олімпійських ігор у Парижі-2024.

"Сьогодні російська ракета вбила мою маму", - написала в Instagram сестра Світлани, Лєна.

Мама Світлани Малькової (фото: facebook.com/minmolodsport)

У Мінспорту додали, що перше знайомство спортсменки зі стрибками на батуті почалося саме у спорткомплексі цього підприємства, яке сьогодні стало ціллю росіян.

"Тут проходили її перші тренування і почався шлях у великий спорт", - додали у відомстві.

Світлана Малькова - чемпіонка Всесвітніх ігор-2017, срібна призерка Європейських ігор-2019, бронзова призерка чемпіонату Європи-2018 у синхронних стрибках на батуті

Світлана Малькова (фото: facebook.com/minmolodsport)

Що відомо про обстріл Миколаєва

Російські загарбники для удару по Миколаєву використали балістичне ракетне озброєння. Обстріл здійснювався з території тимчасово окупованого Криму.

Внаслідок ракетної атаки пошкоджено промислове підприємство. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. На жаль, є жертви. Вже відомо про 6 поранених працівників. Одна жінка загинула.

Проводиться обхід житлового приватного сектору, серед багатоповерхівок ушкодження не виявили. Спочатку повідомлялося про одну людину, яка отримала поранення, втім кількість постраждалих продовжувала зростати.