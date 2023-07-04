У Михайлівському соборі попрощалися з письменницею Вікторією Амеліною, яку вбили росіяни (фото)

У Києві попрощалися з відомою письменницею Вікторією Амеліною, яка померла через тяжке поранення внаслідок російського удару по Краматорську 27 червня.
Як пройшла церемонія прощання - читайте нижче.
Панахиду за загиблою відслужили в Михайлівському Золотоверхому монастирі.
Попрощатися із загиблою прийшли її рідні та близькі, письменники, правозахисники та представники українських та іноземних ЗМІ.
Відомо, що 5 червня із Амеліною попрощаються у Львові, звідки вона родом. О 15.00 розпочнеться церемонія прощання та чин похорону у Гарнізонному храмі Петра і Павла. О 15:40 відбудеться прощання на Площі Ринок. Поховають Вікторію Амеліну на Личаківському цвинтарі.
Прощання з Вікторією Амеліною (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Українська письменниця Вікторія Амеліна померла 1 липня у лікарні в Дніпрі від травм, отриманих під час ракетного удару російських окупантів по ресторану в Краматорську 27 червня.
В момент атаки Вікторія перебувала в ресторані разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників. У жінки залишився 10-річний син.
Амеліна мала ступінь магістра комп'ютерних технологій із відзнакою у "Львівській політехніці" (2007 рік), а також працювала у міжнародних технологічних компаніях понад 10 років.
Призупинила роботу у сфері інформаційних технологій у 2015 році та зайнялася письменницькою діяльністю.
Перша дитяча книжка Вікторії - "Хтось, або Водяне Серце", яка вийшла 2016 року. Наступна її книжка для дітей "Е-е-есторії екскаватора Еки" побачила світ у 2021 році.
У рік початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Амеліна приєдналася до дослідників воєнних злочинів окупантів в команді Truth Hounds. Ця організація впродовж останніх восьми років документує порушення прав людини в Україні та інших країнах Східної Європи та Центральної Азії.
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