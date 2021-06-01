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Михаил Поплавский рассказал на форуме "Украина 30" как из-за COVID изменилась коммуникация с молодежью

Автор: Styler

В Киеве проходит Всеукраинский форум "Украина 30. Образование и наука", где обсуждают вопросы образования и науки в мировом измерении. В работе сессии "Цифровизация образования и науки" принял участие ректор КНУКиИ, доктор наук, профессор Михаил Поплавский.

Об этом сообщается на странице форума в Facebook.

"Университет культуры перешел на смешанное обучение. В вузе с 2018 года введена и реализуется Концепция развития цифрового университета. Поэтому пандемия Covid-19 хотя и стала для нас вызовом, особенно для образования в сфере искусства, но это не шокировало. Мы были готовы психологически, педагогически и технически. Создали "Международный центр инновационных технологий". У нас мощно работает факультет дистанционного обучения. Полностью изменили концепцию профориентационной работы и взаимодействия с абитуриентами. Сегодня социальные сети - основное средство коммуникации с современной молодежью. У нас 90% преподавателей в социальных сетях. А что нужно для молодежи? Или молодежь тебе доверяет, или тебе не доверяет", - отметил во время панельной дискуссии Михаил Поплавский.

Напомним, Всеукраинский форум "Украина 30. Образование и наука", проходит в столице с 31 мая по 2 июня.

Участниками мероприятия являются представители Офиса президента, Кабинета министров, Верховной рады, Министерства образования и науки, украинские педагоги, ученые, западные партнеры, специалисты и эксперты, которые будут дискутировать на темы современных тенденций в образовании и науке, трансформации образовательного процесса в Украине.

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