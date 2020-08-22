Михаил Ефремов выплатил семье погибшего денежную компенсацию: решил откупиться

Российский актер Михаил Ефремов, который совершил ДТП в нетрезвом состоянии, не только признал свою вину, но и выплатил денежную компенсацию за физический и моральный ущерб.

До этого Михаил Ефремов неоднократно предлагал деньги семье погибшего, но родственники отказывались, поскольку хотели отстоять справедливость в данной ситуации.

При этом актер постоянно пытался играть на чувствах: записывал душераздирающие признания и проходил обследования у врачей, чтобы доказать свою невменяемость, также была попытка суицида. Однако такие манипуляции никого не удивили, ведь Ефремов хорошо может вживаться в роль.

Актер заплатил 200 тысяч брату погибшего в аварии водителя, сыну и вдове. Деньги были переданы адвокатом актера Эльманом Пашаевым, о чем он лично сообщил в ходе судебного заседания в пятницу, 21 августа.

Кроме того, Ефремов решил сменить свою защиту. По его словам, на суде к нему относятся предвзято. "Я хочу, чтобы адвокаты у меня остались в качестве консультантов, а я возьму кого-то посильнее", - заявил 56-летний Михаил Ефремов.

Напомним, что ДТП в центре Москвы произошло 8 июня 2020 года. Автомобиль Михаила Ефремова пересек сплошную линию и лоб в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона зажало в машине, он серьезно пострадал и скончался в больнице от полученных ран на следующий день.

Очевидцы утверждают, что за рулем машины был сам Ефремов. Его видели на месте аварии, он находился в неадекватном состоянии. Анализы показали в его крови не менее двух промиле алкоголя, а также следы тяжелых наркотиков.