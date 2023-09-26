Мігрені йдуть у парі із тривожними розладами. Невролог пояснила, який між ними зв'язок

У людей зі схильністю до мігрені вчетверо частіше спостерігаються тривожні розлади. І за словами фахівця, протягом життя у понад 50% людей з діагнозом "мігрень" мають хоча б один із видів тривожного розладу.

Які є види тривожного розладу і як вони пов'язані з мігренню, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Instagram лікаря-невролога та психотерапевта Ганни Чередниченко.

Які тривожні розлади пов'язані з мігренню

Ганна Чередниченко наголошує, що частота тривожних розладів у людей з мігренню вчетверо вища, ніж без неї. Усього три дні головного болю на місяць призводили до значного підвищення ризику тривоги.

Рейтинг тривожних розладів, які найчастіше асоціюються з мігренню:

Панічне розлад (виявляється у вигляді виникнення повторних панічних нападів)

Генералізоване тривожне розлад (стан у якому виникає занепокоєння щодо широкого спектра ситуацій і проблем, а чи не одного події).

Обесивно-компульсивний розлад (стан, для якого характерні нав'язливі думки, образи або ідеї та дії, що повторюються)

Як саме пов'язані тривога та мігрень

Перший зв'язок – лімбічна система

Під час нападу мігрені перезбуджуються різні ділянки мозку, зокрема лімбічна система. Лімбічна система - це і є "шлях тривоги" у головному мозку, через який реалізується тривога.

Другий зв'язок - рецептори серотоніну

Метаболізм серотоніну змінюється як у людей з мігренню, так і людей із тривогою. Антагоністи 5-НТ1 серотонінових рецепторів – це триптани, препарати для лікування мігрені. Ліки проти тривоги – це антидепресанти селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну СІЗЗС та норадреналіну СНЗІ.

Третій зв'язок – тривожна чутливість

Чутливість до тривоги - це підвищена чутливість до страху болю і пов'язаних з болем переживань та діяльності. Вона вища у людей з мігренню. Згодом це призводить до схильності пацієнтів боятися будь-яких нормальних ситуацій, навіть якщо вони не пов'язані з болем.

Четвертий зв'язок – генетика

Виявлено генетичні фактори, пов'язані з тривожними розладами та мігрень - алель гена COMT Val.

Що потрібно для лікування

Лікування тривожних розладів у пацієнтів з мігренню включає препарати та психотерапію. Ефективні препарати підбирає лікар з урахуванням усіх симптомів.