Мигрень – не просто головная боль: симптомы и как с ней бороться

Мигрень поддается лечению (Фото: pixabay.com)

Мигрень имеет свои симптомы, которые отличают ее от простой головной боли

Мигрень и обычная головная боль имеют несколько различий. В первую очередь, мигрень – это приступы, которые сопровождаются пульсирующей и очень сильной болью. Боль может быть настолько сильней, что не дает человеку сосредоточиться на работе, не дает уснуть и это сильно влияет на качество жизни. Об этом пишет "Здоровье 24".

Многие пациенты не умеют отличать обычную головную боль от мигрени, да и врачи не всегда относятся к мигрени достаточно серьезно. Они не объясняют, что это за болезнь и зачастую не назначают ничего, кроме обычных обезболивающих.

Симптомы мигрени

Основным симптомом мигрени является сильная пульсирующая боль, а также чувствительность к свету и звукам. Иногда чувствительность настолько сильная, что невозможно выйти из темной и тихой комнаты. Все звуки хочется устранить, а шторы задернуть как можно сильнее. При особо сложных случаях может наблюдаться тошнота и даже рвота.

Неврологи также отмечают возникновения ауры – это неврологическое нарушение, которые является предвестником мигрени. Это может быть кратковременное нарушение зрения – выглядит это как мерцающее пятно, которое во время приступа может двигаться.

Мигрень имеет свои специфические симптомы (Фото: pixabay.com)

Как лечить мигрень

Специальных препаратов для того, чтобы полностью вылечить мигрень – не существует. Но есть и хорошая новость – есть возможность сократить количество приступов, уменьшить их интенсивность, облегчить боль.

Есть только два типа препаратов, которые влияют на такую боль – это нестероидные противоспалительные (НПВП) и триптаны. Если есть тошнота и рвота – то врачи назначают дополнительно противорвотные препараты.

НПВП – это лекарства, которые можно купить в аптеке без рецепта (ибупрофен или парацетамол). Триптаны – это специальные препараты от мигрени, которые купить можно только по рецепту врача. Стоит помнить, что противорвотные препараты усиливают действие триптанов.

Какие именно препараты стоит принимать – решать должен врач на основании анамнеза и реакции пациента на различные лекарства или их сочетания.

Правильно подобранный препарат должен снять боль в течении двух часов и не возвращаться в течении 48 часов. Считается, если препарат снимает два приступа из трех, то он эффективен.

Что может вызвать мигрень

У каждого, кто хотя бы раз в жизни испытывал мигрень, есть свой список того, что приводит к сильнейшей головной боли. Однако есть факторы, которые так или иначе могут вызвать это состояние: