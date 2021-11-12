Мигрант на границе с Польшей дал шокирующее интервью: "нас скоро будет еще больше"

Ребазу Надж Хама Саиду около 30 лет. У него экономическое образование и на родине он занимался система отопления. В октябре он прибыл в Беларусь и сейчас находится в стихийном лагере мигрантов возле пункта пропуска "Кузница-Брузги".

Мигрантов используют в качестве оружия

Он считает, что власти Беларуси используют мигрантов против Европейского союза в качестве оружия.

"Большое количество находящихся здесь беженцев понимает, что Беларусь использует нас как оружие против Европейского союза сейчас, когда Европейский союз находится в конфликте с Беларусью. Я думаю, что одна из сторон этого конфликта все равно проиграет: или нас депортируют, или мы окажемся в Европе. Мы надеемся, что, учитывая соблюдение прав человека и прав беженцев, Европейский союз в конце концов должен сдаться", - высказал свое мнение Ребаз.

Беженцев на границе скоро станет намного больше

По мнению беженца, военные действия на границе скорее всего не развернут. И одна из причин – беженцев уже много, более двух тысяч человек. И в ближайшее время ожидается прибытие еще одной группы. Других мигрантам активно рассказывают о том, что, если их станет на границе больше, то ЕС откроет границы.

"У меня есть информация, что в десяти километрах есть еще 500-600 беженцев, которые ожидают возможности приехать сюда и присоединиться к нам. Но самое главное – то, что если некоторые беженцы захотят попасть сюда с этой волной миграции, то контрабандисты переведут их за деньги, поскольку распространяется информация, что в этом месте больше шансов, что Европейский союз откроет границу и пропустит к себе", - сообщил гражданин Ирака.

Милиция Беларуси помогает мигрантам

По словам Ребаза, белорусская милиция беженцам помогает и даже дала им инструменты для обустройства временного лагеря и разрушения польских пограничных укреплений – топоры и лопаты.

"Белорусская милиция сама разрешила нам рубить деревья. Вот, посмотрите, вот деревья, которые нам помогла срубить самая белорусская милиция. Вот там милиция вернула людей, потому что люди очень большой толпой пошли рубить деревья, милиция так ходить не разрешает. Если вы видите, там все сосны вырубили. Далее отсюда намного лучше места, где можно рубить деревья, и милиция помогает их рубить", - отметил Ребаз Наджм Хама Самд.

Мигрант на границе Польши и Беларуси дал шокирующее интервью

Главный пропагандист Беларуси угрожает Польше армией РФ

Тем временем, белорусский пропагандист Григорий Азаренок обвинил Польшу в организации миграционного кризиса. Он начал угрожать Польше армией и российскими истребителями.

"Я видел это: хамский бесстыдный смех поляков в лицо детям, умоляющим о глотке воды. Ляхи, с огнем играете. Или вы думаете, что никто не знает, что именно вы и организовали кризис, эту гуманитарную катастрофу?" – заявил Азаренок в программе "Тайные пружины политики".

Он пригрозил странам Балтии и Польши мощной армией Беларуси и сказал, что стратегические самолеты РФ придут на помощь.

"Боевой мощи нашей армии достаточно для того, чтобы полностью разгромить ваш так называемый Балто-черноморский союз. Я уже не говорю про потенциал союзного (с Россией) государства. Но мы не хотим разрушенной Варшавы и беженцев из Литвы. … Но если детские слезы вас не приводят в чувства, то приведут стратегические самолеты Ту-22М3 Военно-космических сил Российской Федерации", - резюмировал Азаренок.