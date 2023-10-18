"Ми їм цукерки, а вони нам гранати в окоп". Військовий шокував історією про дітей з Донецька

Історія військового 79 десантно-штурмової бригади

Віра розповіла, як їхала автобусом у Львові. Коли вона зайшла військовий хотів поступитися їй місцем, але вона відмовилася, оскільки видно було, що самому бійцю буде комфортніше сидіти.

"79 десантно-штурмова (якщо я добре запам'ятала номер), сказав військовий, взявши мою руку. Після чого почав дякувати за те, що ми є. У відповідь я сказала, що ми є, завдяки їм. Хлопець дістав телефон і показав фото своєї бригади, сумно сказавши, що половини вже немає", - розповіла мешканка Львова.

Після цього захисник сказав, що він має нову форму, але в душі в нього порожньо після подій на фронті...

Військовий розповів, що приїхав на реабілітацію. Під час розмови він увесь час заїкався і сильно мружився, було видно, що кожне слово йому давалося нелегко.

"Я щосили трималася, щоб не заплакати. Не з жалю, а з почуття подяки й водночас власного безсилля...", - зазначила Віра.

Потім боєць дістав з кишені дві цукерки й попросив Віру взяти їх, бо більше нічого в нього не було. Він розповів, що ці солодощі вони роздавали дітям у Донецьку, а ті здавали військових, бо їх змушували це робити.

"Ці цукерки з Донецька ми їх дітям роздавали, а вони здавали нас. Діти не навмисне, їх змушували. Ми їм цукерки, вони нам гранати в окоп, зітхнувши, продовжив", - розповіла жінка.

За словами львів'янки, у неї в житті не було ціннішого подарунка, ніж ці дві карамельки. Багато хто в автобусі зітхнув з полегшенням, що ця розмова закінчилася.

Військовий у Львові шокував історією про дітей у Донецьку (фото: Facebook/Віра Боруславська)

Реакція мережі на пост українки

Багато підписників Віри в коментарях відзначали, що читали публікацію і плакали.