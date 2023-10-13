"Ми переоцінюємо себе в житті інших". Український співак показав дуже драматичне відео, де він гине у ДТП

ХАС (фото: instagram.com/khassan_nazar)

За словами співака, екранізована композиція "про той етап стосунків, коли ти бачиш як на тебе дивляться і вдають, що люблять, і ти розумієш, що це не те, чого ти хочеш, але заспокоюєш себе, що це те, на що ти на даний момент заслужив".

ХАС (фото: instagram.com/khassan_nazar)

“Цілуй мене” це про те, коли ти бачиш, що все не щиро, деколи награно, деколи з перебільшенням, деколи не дограли. Але ти це приймаєш, тому що це все, що ти зараз маєш. І для тебе це деколи солодше, ніж любов, бо якщо ти вже любові не відчуваєш, то хоча би є це”, - ділиться емоціями ХАС.

ХАС (фото: instagram.com/khassan_nazar)

Артист зізнається, що “Цілуй мене” - емоційно та за змістом “досить важка пісня”, та й сюжет відео на неї розповідає теж непросту історію.

"Тобто це тримає увагу глядача і на словах пісні, і на самій картинці. Цим відео ми хотіли донести те, що ми всі дуже переоцінюємо себе в житті інших. Ми думаємо, що коли нас не стане, то життя зупиниться. Насправді це не так. Проходить час, біль стихає, життя продовжується далі і люди продовжують жити далі", - каже Назар про роботу над відео.

Режисером кліпу став Олександр Хоменко, який вже співпрацював з ХАСом зокрема над екранізацією треку “Не продам”.

