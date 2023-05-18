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"Ми нє понялі, у вас праблєми?" У Львові російськомовні побили сімейну пару за прохання говорити тихіше

У Львові побили чоловіка та дружину (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У Львові двоє невідомих російськомовних чоловіків побили сімейну пару. Перед цим чоловік зробив зауваження компанії, яка занадто голосно розмовляла в закладі, де вони з дружиною проводили вечір.

Про це повідомила постраждала Вікторія Рогалевич на своїй сторінці в Instagram.

Деталі скандалу

За словами Вікторії, вона з чоловіком вечеряла в одному з закладів у центрі Львова з нагоди її дня народження. Поруч із парою сиділа компанія із двох чоловіків, жінок і дітей, які голосно розмовляли російською.

"Мій чоловік ввічливо попросив, щоб вони трішки тихше розмовляли, адже заважають іншим гостям, на що компанія досить ввічливо відреагувала. Тут ще хотіла зауважити, що ми не робили зауважень щодо мови, яка знову не на часі, вірно?" - зауважує постраждала.

Коли пара закінчила вечерю, розрахувалася та вийшла з закладу, помітила, що двоє чоловіків із тієї компанії стежать за ними.

"Дочекалися моменту, коли не буде багато людей, і ми зайдемо за кут Домініканського собору. Довго не думаючи, натягнули капюшони та з ненормативною лайкою та словами "Ми нє понялі, у вас праблєми? Какіє к нам прітенізії?" завдали удар моєму чоловіку в обличчя", - описує бійку Вікторія.

Скриншот: instagram.com/victoriarohalevych

Її чоловік встиг ухилитися та залишився неушкодженим, проте сама Вікторія отримала удар в грудну клітину. Жінка пише, що втратила рівновагу та впала на землю.

При знятті побоїв їй діагностували забій грудної клітини та забійну підшкірну гематому гомілки.

"Чудові "подарунки" до дня народження. Завдані травми вважаються легкими тілесними ушкодженнями, які караються виплатою штрафу у розмірі 850 гривень. Прекрасно, правда?" - обурюється львів'янка.

Наразі вона хоче притягнути нападників до кримінальної відповідальності через адвоката. До того ж дівчина наголошує, що все це відбувається в час, коли військові втрачають життя, захищаючи волю та свободу українців.

Фото: instagram.com/victoriarohalevych

Раніше ми розповідали про блогерку зі Львова, яка захищала любителів слухати Лєпса.

Читайте також про львівських студентів, які проводили вечірку під час трауру за Уманню.

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