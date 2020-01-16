Метро на Виноградарь: киевлян шокировали печальной новостью

Метро на Виноградарь в Киеве и ввод в эксплуатацию новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" анонсировалось до конца 2021-го, однако теперь сроки перенесли на целый год.

Две новые станции строятся как продолжение участка Сырецко-Печерской линии, и недавно в КП "Киевский метрополитен" отчитывались о ходе работ и показали фото туннелей и вентиляционный ходок между станциями. Тем не менее, сроки оказались сорваны.

По словам председателя наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" Олега Токарева, срыв открытия в намеченные сроки по причине неудовлетворительных темпов строительства метро в сторону жилмассива Виноградарь произошел из-за смены руководства. Об этом он заявил на пресс-конференции 16 января.

Токарев рассказал, что в конце 2019 года был получен аванс 2,6 миллиарда гривен (всего же сумма тендера составляет 6 миллиардов).

"За год, который мы прожили с генеральным директором Василием Кобылем, был потрачен 1 миллиард и выполнены, но не подписаны заказчиком, работы на 150 миллионов. От суммы контракта это всего 2,5%. Поэтому 17 декабря наблюдательный совет решил уволить Кобыла и назначить на должность гендиректора Метелицу Александра Николаевича", - сказал он.

В настоящее время работы по строительству новых станций ведутся не в полном объеме, добавил главный инженер проекта Евгений Шатайкин. По его словам, систематические невыполнения графика начались после того, как Метелицу "фактически отодвинули от решения проблем".

"Мы катастрофически отстаем от графика. Сейчас отставание не менее чем на 7-8 месяцев", - подчеркнул главный инженер.