Метро в Киеве ждут исторические изменения: самое время поныть

Киевский метрополитен полностью откажется от жетонов через 100 дней. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки. Отмечается, что полностью жетоны будут постепенно выведены из обращения до 30 октября этого года.

"Вестибюлей с современными средствами оплаты становится больше. К станции "Нивки" (выход к пожарной части), станции "Ипподром" (выход к Ипподрому) и "Теремки" (выход к "Магеллану") присоединился вестибюль (выход к ТРЦ "Пирамида") станции "Позняки"... В то же время ранее купленные жетоны вы сможете еще использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных", - говорится в сообщении.

При этом в Киевском метрополитене отметили, что если вы пользуетесь подземкой, планируете показывать столицу друзьям или семье на выходных, постоянно бываете в Киеве по делам, то лучше всего использовать такие методы оплаты, как карточка метро, бесконтактная банковская карта, е-билет, который работает как в метро, так и в наземном транспорте.

"Жетон выводится из обращения в столичном метро и мы не советуем использовать его как средство оплаты", - подчеркнули в пресс-службе.

Скриншот поста (facebook.com/kyivmetro)

Пользователи сети в большинстве своем поддерживают такую инициативу руководства столичной подземки.

"Я уже давно перешел на Kyiv Smart Card. Удобно пополнять поездки с помощью банковской карты через предложение в Play Market и следить за своими поездками. Жетоны останутся в прошлом", - написал Игорь Евгеньев.

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Некоторые даже шутят, что "адепты жетонов" сейчас массово "начнут ныть".

"Призываю в комментарии староверов в жетоны. Самое время поныть!" - написала Алла Маликова, опубликовав забавную фотожабу.

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Напомним, не так давно в киевском метрополитене дали рекомендации из-за жары.