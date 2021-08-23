В метро Киева торговка "с радостью" продает детям сигареты, а родителям угрожает расправой (фото)

В метро Киева, а именно в переходе на станции "Позняки", женщина продает сигареты детям. При этом на замечания родителей реагирует крайне агрессивно. Полиции, судя по всему, торговка не боится.

Об этой вопиющей ситуации рассказала местная жительница Ирина Бельская в Facebook -сообществе "ПознякиОсокоркиХарківський", показав фото нарушительницы закона.

По словам киевлянки, изо дня в день женщина продает сигареты поштучно и целыми блоками в переходе возле метро "Позняки" (вход со стороны ТЦ "Пирамида").

Но, говорит Ирина, самое страшное то, что торговка "с радостью продает сигареты малолетним детям поштучно".

"Несанкционированная торговля в метро, торговля подакцизными товарами без документов, продажа поштучно, продажа сигарет малолетним детям... Только за последнее правонарушением штрафы от 6800 до 17000 грн, не говоря о страстном желании выхватить телефон и разбить его, чтобы не снимали", - жалуется киевлянка.

Группы родителей неоднократно просили эту торговку не продавать сигареты малолетним, но только слышали в ответ угрозы.

"Вчера вызвали полицию, женщина собралась и ушла еще до ее приезда. Но через час снова торговала сигаретами на том же месте. Благоустройство не спешит, полиция тоже. Остается лишь сделать эту женщину звездой интернета. Нельзя наживаться на здоровье наших детей!" - резюмировала Бельская.

Торговка сигаретами в переходе на метро "Позняки" (фото: facebook.com/ПознякиОсокоркиХарківський)

В комментариях киевляне отмечают, что в одном лишь этом переходе есть несколько точек, где торгуют сигаретами уже больше месяца. Хотя закон делать это запрещает.