В метро Киева проломили голову украинскому военному: напали толпой

"Титушки спортивной внешности первыми нападают на людей в метро", - подписал он видео.

Видеоролик можно посмотреть по ссылке.

Судя по видео группа молодых спортсменов перепрыгнула через турникеты и дальше вбежала в метро. Двое мужчин (военных) сделали им замечание. После этого внизу эскалатора молодые люди набросились на одного из мужчин.

В комментариях некоторые подписчики озвучили другую версию произошедшего. По их словам, два сотрудника СБУ были пьяны и задели одного из молодых людей плечом, а извиняться не захотели.

Ничего страшного, что до того как ехать на эскалаторе пьяные СБУшники прицепились к молодым парням и первые полезли с кулаками, а видео конечно обрезанное, потому что СБУшники пытаются везде замести следы(включая больницу)что были в состояние алкогольного опьянения! А парням теперь светит тюрьма!

Семеро титулованных спортсменов со званиями мастеров спорта защищались от двух сотрудников СБУ - что вы наделали? Вы, родители и тренера, кого вы воспитали? У вас нет смелости и совести прийти и предложить помощь в лечении парня, который лежит в реанимации! У вас связи и деньги, но они не решают все в этой жизни! Бог вас накажет!

Хто нормально пояснить, за що побили СБУшників і хто там в реанімації? А то по коментарях важко щось зрозуміти, а в інтернеті новини не знайшов.

Как оказалось, молодые люди занимаются в спортивном клубе JC Ippon Kiev. Об этом стало известно из сообщения клуба на Facebook. Там опубликовали свою версию произошедшего.

"11.02.2021 молодые спортсмены возвращались домой с тренировки. На станции метро, ​​когда ребята спускались по эскалатору, одном из них начали угрожать пьяные сотрудники Службы безопасности Украины. До окончания спуска они начали выполнять угрозы, ограничив возможность парня бежать. В таких условиях другие вынуждены дать заступиться за него и дать отпор, в результате чего один из нападавших оказался в больнице с переломом носа", - написали на странице.

Когда в ситуацию наконец вмешались работники полиции, работники СБУ начали кричать на них и рассказывать о своих широких полномочиях и, якобы высоких должностях. Полицию заставили вычистить материалы уголовного производства от всех упоминаний о запахе алкоголя у так называемых сотрудников.

"На данный момент руководство СБУ продолжает давить на следствие и врачей с целью скрыть нетрезвое состояние своих подчиненных и их преступные действия. Их цель - сделать виновными молодых спортсменов", - сказано в сообщении.

Сейчас спортивный клуб ищет свидетелей произошедшего, так как на видео не показан момент конфликта сотрудников СБУ и спортсменов на эскалаторе. Видео смонтировано камерами метрополитена.