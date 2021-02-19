В метро Киева проломили голову украинскому военному: напали толпой

В метро Киева 11 февраля вечером группа молодых спортсменов напала на двух сотрудников СБУ, за сделанное им замечание. В итоге один из мужчин с тяжелейшими травмами находится в реанимации.
Видео нападения молодых людей опубликовал на своей странице в Facebook Артур Миленков.
"Титушки спортивной внешности первыми нападают на людей в метро", - подписал он видео.
Видеоролик можно посмотреть по ссылке.
Судя по видео группа молодых спортсменов перепрыгнула через турникеты и дальше вбежала в метро. Двое мужчин (военных) сделали им замечание. После этого внизу эскалатора молодые люди набросились на одного из мужчин.
В комментариях некоторые подписчики озвучили другую версию произошедшего. По их словам, два сотрудника СБУ были пьяны и задели одного из молодых людей плечом, а извиняться не захотели.
Как оказалось, молодые люди занимаются в спортивном клубе JC Ippon Kiev. Об этом стало известно из сообщения клуба на Facebook. Там опубликовали свою версию произошедшего.
"11.02.2021 молодые спортсмены возвращались домой с тренировки. На станции метро, когда ребята спускались по эскалатору, одном из них начали угрожать пьяные сотрудники Службы безопасности Украины. До окончания спуска они начали выполнять угрозы, ограничив возможность парня бежать. В таких условиях другие вынуждены дать заступиться за него и дать отпор, в результате чего один из нападавших оказался в больнице с переломом носа", - написали на странице.
Когда в ситуацию наконец вмешались работники полиции, работники СБУ начали кричать на них и рассказывать о своих широких полномочиях и, якобы высоких должностях. Полицию заставили вычистить материалы уголовного производства от всех упоминаний о запахе алкоголя у так называемых сотрудников.
"На данный момент руководство СБУ продолжает давить на следствие и врачей с целью скрыть нетрезвое состояние своих подчиненных и их преступные действия. Их цель - сделать виновными молодых спортсменов", - сказано в сообщении.
Сейчас спортивный клуб ищет свидетелей произошедшего, так как на видео не показан момент конфликта сотрудников СБУ и спортсменов на эскалаторе. Видео смонтировано камерами метрополитена.
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