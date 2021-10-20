В метро Киева полицейская вытащила с того света пассажира, у которого остановилось сердце (видео)

Случай произошел на станции метро "Политехнический институт".

К сотруднице правоохранительных органов в столичной подземке обратилась дежурная и рассказала, что около вагона один из пассажиров лишился чувств.

Капрал полицейского батальона в метрополитене Ирина Атаманчук бросилась на помощь. Она благодаря навыкам оказания медпомощи сумела оперативно откачать мужчину, провела сердечно-легочную реанимацию, используя дефибриллятор, которые есть на каждой станции подземки.

"В подобных ситуациях нужно действовать быстро, ведь за считанные минуты человек мог умереть. Поэтому, благодаря опыту, который получила во время курсов домедицинской помощи, начала процесс реанимации с помощью дефибриллятора", - рассказала спасительница пассажира.

Через несколько минут сердце мужчины начало биться, и он очнулся.

Видео: в Киеве в метро полицейская спасла жизнь пассажиру, у которого остановилось сердце

Затем пассажира госпитализировали прибывшие врачи в медучреждение. Отмечается, что сейчас его здоровью и жизни ничего уже не угрожает.

В киевском метро полицейская при помощи дефибриллятор откачала пассажира, который умирал (фото: kyiv.npu.gov.ua)