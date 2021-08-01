В метро Киева пассажиров шокировало объявление диктора: не были готовы к такому (видео)

В метро Киева диктор внезапно закашлялся в конце объявления к пассажирам, чем шокировал людей, которые в тот момент были на станции.
Реакция киевлян на гостей города попала на видео, опубликованное в Facebook.
Сначала на станции раздавались стандартные объявления вроде "Уважаемые пассажиры! В кассовом зале работают автоматы для оплаты проезда банковской картой". В конце сообщения диктор закашлялся и призвал следить за своим здоровьем, обращать внимание на симптомы и регулярно посещать врача.
Впервые в киевском метро диктор закашлялся. После стандартных объявлений на станциях раздался кашель и сообщение: «Кашель не проходит или усиливается, может быть симптомом рака легкого. Уважаемые пассажиры, заботьтесь о своем здоровье и не забывайте регулярно посещать врача». К Всемирному дню борьбы с раком легкого мы провели перформанс при поддержке Киевского метрополитена в рамках Года осведомленности о раке легкого. Все для того, чтобы в очередной раз привлечь внимание к заболеванию, которое ежегодно уносит жизни более 9000 украинцев. Люди часто игнорируют симптомы, в частности кашель, и около 70% больных раком легкого попадают к врачу уже на поздних стадиях. Если у вас кашель, боль в груди, одышка и охриплость, обязательно обратитесь к семейному врачу. Это ради вашей жизни!Posted by Roche Ukraine on Friday, July 30, 2021
Это событие оказалось социальным перфомансом ко Всемирному дню борьбы с раком легкого, который отмечают 1 августа. Организаторы акции решили таким образом привлечь внимание к заболеванию, которое ежегодно диагностируют у около 13000 украинцев.
Интересно, что это впервые в Украине объявления в метро использовали для социального перформанса. И акция была проведена сразу на нескольких многолюдных станциях - "Вокзальной", "Левобережной" и "Театральной".
"Я просто ехала на работу и вдруг услышала этот кашель. Видела, как вокруг меня десятки людей насторожились и подняли головы. Теперь, если у меня появится кашель, я буду более бдительной, не буду списывать все на обычную простуду и позвоню семейному врачу", - призналась одна из пассажирок столичной подземки.
Кашель, который не проходит или усиливается, является одним из наиболее распространенных симптомов рака легких. Он может быть признаком других заболеваний, однако при наличии этого симптома стоит немедленно обратиться к врачу.
"Кашель можно легко перепутать с признаком других болезней и не придать ему существенного значения. Некоторые онкопацієнти месяцами не обращали внимания даже на легкое покашливание, ведь были уверены, что это бронхит, простуда или следствие курения", - отмечает заведующий отделением опухолей легких и средостения Национального института рака Богдан Борисюк.
Узнать больше о раке легкого можно на сайте: stoplungcancer.org.ua
В метро Киева случилось необычное событие (фото: stoplungcancer.org.ua)
Ранее мы сообщали, в метро Киева с начала года составили 2,5 тысячи протоколов на пассажиров без масок.
Также в Киеве произошла жесткая драка в метро.