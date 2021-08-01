В метро Киева пассажиров шокировало объявление диктора: не были готовы к такому (видео)

В метро Киева диктор внезапно закашлялся в конце объявления к пассажирам, чем шокировал людей, которые в тот момент были на станции.

Что же произошло в метро?

Сначала на станции раздавались стандартные объявления вроде "Уважаемые пассажиры! В кассовом зале работают автоматы для оплаты проезда банковской картой". В конце сообщения диктор закашлялся и призвал следить за своим здоровьем, обращать внимание на симптомы и регулярно посещать врача.

Впервые в киевском метро диктор закашлялся. После стандартных объявлений на станциях раздался кашель и сообщение: «Кашель не проходит или усиливается, может быть симптомом рака легкого. Уважаемые пассажиры, заботьтесь о своем здоровье и не забывайте регулярно посещать врача». К Всемирному дню борьбы с раком легкого мы провели перформанс при поддержке Киевского метрополитена в рамках Года осведомленности о раке легкого. Все для того, чтобы в очередной раз привлечь внимание к заболеванию, которое ежегодно уносит жизни более 9000 украинцев. Люди часто игнорируют симптомы, в частности кашель, и около 70% больных раком легкого попадают к врачу уже на поздних стадиях. Если у вас кашель, боль в груди, одышка и охриплость, обязательно обратитесь к семейному врачу. Это ради вашей жизни! Posted by Roche Ukraine on Friday, July 30, 2021

Это событие оказалось социальным перфомансом ко Всемирному дню борьбы с раком легкого, который отмечают 1 августа. Организаторы акции решили таким образом привлечь внимание к заболеванию, которое ежегодно диагностируют у около 13000 украинцев.

Интересно, что это впервые в Украине объявления в метро использовали для социального перформанса. И акция была проведена сразу на нескольких многолюдных станциях - "Вокзальной", "Левобережной" и "Театральной".

"Я просто ехала на работу и вдруг услышала этот кашель. Видела, как вокруг меня десятки людей насторожились и подняли головы. Теперь, если у меня появится кашель, я буду более бдительной, не буду списывать все на обычную простуду и позвоню семейному врачу", - призналась одна из пассажирок столичной подземки.

В метро Киева случилось необычное событие (фото: stoplungcancer.org.ua)

Важно запомнить!

Кашель, который не проходит или усиливается, является одним из наиболее распространенных симптомов рака легких. Он может быть признаком других заболеваний, однако при наличии этого симптома стоит немедленно обратиться к врачу.

"Кашель можно легко перепутать с признаком других болезней и не придать ему существенного значения. Некоторые онкопацієнти месяцами не обращали внимания даже на легкое покашливание, ведь были уверены, что это бронхит, простуда или следствие курения", - отмечает заведующий отделением опухолей легких и средостения Национального института рака Богдан Борисюк.

Узнать больше о раке легкого можно на сайте: stoplungcancer.org.ua

В метро Киева случилось необычное событие (фото: stoplungcancer.org.ua)