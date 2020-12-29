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В метро Киева пассажир избил головой сотрудницу подземки: появилось видео

Автор: Светлана Мащенко

В метро Киева произошел вопиющий инцидент. Неадекватный пассажир напал на сотрудницу подземки и ударил ее головой в лицо.

Инцидент произошел на станции метро "Оболонь". В сети появилось видео, которое можно посмотреть по ссылке. На записи видно, как мужчина подходит к пункту пропуска пассажиров.

Не совсем понятно, что именно он хотел выяснить с работницей метрополитена. Он общается с женщиной, а затем резко подходит и бьет головой в лицо.

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В метро Киева пассажир избил сотрудницу подземки (скрин видео)

Затем нападающий просто возвращается на свое место и продолжает стоять некоторое время, пока не скрывается.

При этом в холле подземки присутствует еще пассажир, который стоит возле касс, но ничего не предпринимает.

Ранее мы писали, что в Киеве толпа набросилась на 16-летнего парня и избила его за накрашенные губы. Инцидент случился на Подоле.

Также сообщалось, что в ТРЦ Киева охрана избила парня за "неправильную" защитную маску. В сети разместили видео с инцидентом, на котором сотрудники охраны ведут себя абсолютно неадекватно.

К слову, недавно в метрополитене рассказали про самые странные вещи, потерянные когда-либо пассажирами.

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