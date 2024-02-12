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Станція метро "Арсенальна" у Києві "розвалюється" на очах (відео)

В Києві сипеться стеля на метро "Арсенальна"
Автор: Людмила Жукова

В Києві потребує ремонту станція метро "Арсенальна".

Про це повідомляє РБК-Україні (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Труха.

Що коїться на "Арсенальній"

Так, на відео стверджують, що станція столичної підземки розвалюється. 

"Арсенальна розвалюється. Між вестибюлями в будь-який момент може впасти частина фасаду, тримає її не дуже надійний дріт", - сказано у повідомленні.

Дивіться на відео, у якому стані станція метрополітену.

 

 

Що відомо про "Арсенальну"

Станція метро "Арсенальна" у Києві розпочала свою роботу в 1960 році і є частиною червоної лінії Київського метрополітену. За неофіційною інформацією, "Арсенальна" вважається найглибшою станцією метро у світі.

Розташована на глибині близько 105 метрів, за деякими джерелами навіть до 120 метрів. Підйом на платформу обох ескалаторів займає близько 5 хвилин, що більше, ніж подорож з сусідньої станції. Розташована в історичній частині міста, "Арсенальна" веде до численних визначних пам'яток Києва.

До речі, Кличко розказав, коли відновлять рух потяги метро від "Деміївської" до "Теремків".

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Київ