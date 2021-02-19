В метро Киева неадекват отличился мерзкой выходкой у пассажиров на глазах (видео)

Мужчина отошел подальше от других людей и пристроился около самого туннеля, прямо напротив монитора, на котором транслировалось происходящее на перроне.

Судя по таймеру в подземке, инцидент произошел около половины восьмого вечера, когда "час пик" уже пошел, и на станции метро было не многолюдно.

В это время другие пассажиры стояли на расстоянии нескольких метров от неадеквата.

"Пьяное быдло с**т в метро", - прокомментировал кадры автор видео, который наблюдал за ситуацией.

Другие люди предпочли не обращать внимание на мужчину, который "спутал" метро с общественным туалетом.

Примечательно, что правоохранителей, которые должны следить за порядком в подземке, в этот момент рядом не оказалось.

"И где полиция метрополитена, когда она так нужна?", - говорится в подписи к публикации.

Видео: В Киеве мужчина справил нужду на перроне метро "Лукьяновская"

Пользователи сети возмущаются инцидентом в метро и "реакцией" других пассажиров. Однако в комментариях также некоторые поднимают вопрос о проблеме с общественными туалетами в столице - мол, их недостаточно.

Столько интересных комментариев и комментаторов. Для начала сходите, найдите хотя бы один туалет в наземном транспорте, где его сделать в разы легче! Ну о маршрутках, которые пользуются остановками "Киевпасс", вообще молчу! А автор мог бы не только снимать, но и найти станционных рабочих, но нет, хайпануть хочется.

А сказать работникам - нет?

Да, это очень противно, мерзко. Но где туалеты? Что делать людям? Я его не оправдываю...

Лукьяновская. Сверху McDonald's и Квадрат с туалетами... Быдло с**кливое...

Давно пора на станциях метро сделать туалет!

Отметим, что в Украине с сентября 2019 года вступили в силу новые государственные строительные нормы (ГСН) по обязательному обустройству туалетов для пассажиров на входе/выходе из станций метро при их новом строительстве или реконструкции.