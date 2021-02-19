В метро Киева неадекват отличился мерзкой выходкой у пассажиров на глазах (видео)
В Киеве мужчина справил нужду на перроне на станции метро "Лукьяновская" на глазах у других пассажиров. Инцидент в это время снимал на видео очевидец.
Соответствующий ролик 19 февраля опубликован на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
Мужчина отошел подальше от других людей и пристроился около самого туннеля, прямо напротив монитора, на котором транслировалось происходящее на перроне.
Судя по таймеру в подземке, инцидент произошел около половины восьмого вечера, когда "час пик" уже пошел, и на станции метро было не многолюдно.
В это время другие пассажиры стояли на расстоянии нескольких метров от неадеквата.
"Пьяное быдло с**т в метро", - прокомментировал кадры автор видео, который наблюдал за ситуацией.
Другие люди предпочли не обращать внимание на мужчину, который "спутал" метро с общественным туалетом.
Примечательно, что правоохранителей, которые должны следить за порядком в подземке, в этот момент рядом не оказалось.
"И где полиция метрополитена, когда она так нужна?", - говорится в подписи к публикации.
Видео: В Киеве мужчина справил нужду на перроне метро "Лукьяновская"
Пользователи сети возмущаются инцидентом в метро и "реакцией" других пассажиров. Однако в комментариях также некоторые поднимают вопрос о проблеме с общественными туалетами в столице - мол, их недостаточно.
- Столько интересных комментариев и комментаторов. Для начала сходите, найдите хотя бы один туалет в наземном транспорте, где его сделать в разы легче! Ну о маршрутках, которые пользуются остановками "Киевпасс", вообще молчу! А автор мог бы не только снимать, но и найти станционных рабочих, но нет, хайпануть хочется.
- А сказать работникам - нет?
- Да, это очень противно, мерзко. Но где туалеты? Что делать людям? Я его не оправдываю...
- Лукьяновская. Сверху McDonald's и Квадрат с туалетами... Быдло с**кливое...
- Давно пора на станциях метро сделать туалет!
Отметим, что в Украине с сентября 2019 года вступили в силу новые государственные строительные нормы (ГСН) по обязательному обустройству туалетов для пассажиров на входе/выходе из станций метро при их новом строительстве или реконструкции.
Напомним, недавно вандалы разбили окна в поездах киевского метро, в вагонах были люди.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошло ЧП возле метро "Майдан Незалежности", где в переходе полностью обвалился потолок, а людей спасло чудо.