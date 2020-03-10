Метро Киева могут закрыть: названа жуткая причина

Коронавирус в Украине на данный момент не распространяется и зафиксирован только у одного жителя страны. По состоянию на 10 марта, в Украине было зафиксировано 40 обращений с подозрением на коронавирус, 4 человека проходят тесты.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как столичные власти готовятся к возможной эпидемии коронавируса в столице и объяснил, могут ли закрыть метро. Об этом он сообщил в интервью для издания ВВС News Украина.

Он отметил, что нет никаких гарантий того, что в Киеве не обнаружат больных с коронавирусом в ближайшее время.

"Мы не можем гарантировать, что больных с коронавирусом в Киеве не будет. Мы же видим, что нет ни одной страны в Европе, где бы не было больных с коронавирусом. А Италия даже ввела карантин, закрыты аэропорты", - сказал Кличко.

Он отметил, что власти столицы готовятся к эпидемии, следят за развитием ситуации и закупили экспресс-тест машины, проводят разъяснительную работу в школах и садиках, измеряют температуру детям и, если температура повышена – оставляют дома. Мэр столицы добавил, что в Киеве уже подготовили семь госпиталей для взрослых и детей.

Также Кличко сообщил, что если в столице появится коронавирус, то будут закрыты не только детские сады и школы, но и не исключено закрытие метро и ограничение работы транспорта.

"Если начнется распространение этой болезни, то мы готовы и к такому развитию ситуации, когда будут запрещены все мероприятия, где есть скопления людей, и мы будем закрывать школы и детские сады, чтобы эта болезнь не распространялась. Для этого должен быть действительно большая вспышка болезни. Вы сейчас говорите уже о крайней мере – закрыть метро. Я надеюсь, что это до этого не дойдет, чтобы мы закрывали транспорт", - объяснил Кличко и акцентировала на том, что дважды в день в столичном транспорте проводят дезинфекцию.