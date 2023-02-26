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В метро Києва дівчина стрибнула на рейки і пішла назустріч поїзду: фото і деталі НП

Метро Києва (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В метро Києва стався інцидент через дівчину, яка стрибнула на рейки і пішла на зустріч поїзду, що стрімко до неї наближався.

Деталі надзвичайної події - в матеріалі Styler далі.

За повідомленнями столичних Telegram-каналів, яке з'явилося вранці 26 лютого, дівчина йшла шляхами на зустріч поїзда, що прибував на станцію. На щастя, машиніст поїзда встиг вчасно загальмувати, тому обійшлося без потерпілих.

Відомо, що інцидент стався на станції "Площа Льва Толстого".

Фото: https://t.me/kyiv_n

Після цього туди ж зістрибнув чоловік і обійняв її. Іншим пасажирам вдалося зробити фото з місця події.

Причини такого вчинку наразі невідомі.

Раніше ми писали, що в метро Києва парочка співала і пританцьовувала під "Дєнь пабєди".

Крім того стало відомо, коли у метро Києва відкриють другі виходи на станціях.

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Київ