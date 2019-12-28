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Метелил меня как щенка: любовник Заворотнюк поделился шокирующей историей

STYLERПерсоны    28.12.2019 - 17:48
Метелил меня как щенка: любовник Заворотнюк поделился шокирующей историей
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов (кадр из сериала)

Любовник Заворотнюк рассказал, как его уделал Боярский

Любовник Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов рассказал историю о том, как его уделал известный артист Михаил Боярский. Об этом актер рассказал в социальной сети Instagram на своей странице.

По словам артиста, в момент знакомства с Михаилом Сергеевичем, ему было 37 лет, и подвиги он совершал регулярно. В день знакомства они сразу принялись выяснять кто сильнее.

Метелил меня как щенка: любовник Заворотнюк поделился шокирующей историей

"Мы боролись, бегали стометровку по ночной улице, состязались в армрестлинге, пытались отбоксировать друг другу лицо. Миша сейчас любит отписывать эту историю словами "а слышали, как я этого щенка метелил в Твери". Но чтобы доказать мне, что он, все-таки, круче, Михаил Сергеевич прыгнул с одного балкона на другой", - указано в сообщении.

"И, действительно, я перепрыгнуть не смог, потому что в этот момент меня забрали в милицию. За участие в соревнованиях. На следующий день нашу съемочную группу выселили из этой гостиницы без права поселения во всех гостиницах Твери. Человек устроен так, что все плохое он забывает, а все хорошее помнит. Я знаком с Боярским 33 года, это больше половины моей жизни, и я очень благодарен ему, в том числе и за тот чудесный вечер, полный спортивных состязаний и сурового мужского юмора", - добавил любовник Заворотнюк.

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