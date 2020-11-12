Месяц мучили в операционных: жуткие данные про смерть молодой жены экс-главы Минздрава

Анастасия Островская и Александр Квиташвили (фото: facebook/Anastasiia_Ostrovska)

Анастасия Островская умерла после четвертой операции, когда врачи пытались исправить роковую ошибку

35-летняя Анастасия Островская 8 ноября умерла на операционном столе в Киеве. Жена бывшего министра здравоохранения Александра Квиташвили месяц промучилась под ножами хирургов, но ее так и не удалось спасти.

Женщину месяц назад положили на плановую операцию по удалению камней из желчного пузыря. Несмотря на то, что хирургическое вмешательство является несложным, и операция была лапароскопической (с минимальным разрезом), врачи перерезали важный сосуд, что питает печень. По роковому стечению обстоятельств, директор клиники - хороший друг семьи, пишет Obozrevatel.

Сестра Насти Вероника написала в соцсетях, что операция должна была длиться 40 минут, но продолжалась 5 часов. Все это время врачи пытались остановить кровь.

"Потом была реабилитация неделю, затем еще одна операция из-за того, что плохо были поставлены дренажи и жидкость не отходила. Уверяли, что все хорошо сделали, но через неделю началось кровотечение. И снова операцию провели. Потом заверили, что она идет на поправку и перевели ее в клинику "Д." на реабилитацию", - рассказывает Вероника Островская.

Скриншот (facebook.com/veronikamarch)

На второй день в клинике сделали четвертую операцию, которая оказалась фатальной.

"Прости, что не защитила Тебя! Прости, что не уберегла!" - написала сестра.

Вечером 8 ноября Анастасия умерла. Прощание с ней прошло 11 ноября в соборе на Левом берегу. Похоронили Настю в родном Львове 12 ноября.

У Анастасии на страничке есть совместное фото, где она с мужем отдыхает вместе с директором клиники и его семьей в Каменец-Подольском.

Анастасия Островская родом со Львова. С Александром Квиташвили она познакомилась, когда работала в одном из департаментов Министерства здравоохранения. Свою карьеру в Киеве девушка начинала в Совете национальной безопасности Украины (СНБО). В последнее время Настя работала в общественной организации Национальная платформа "Диалог о мире и безопасной реинтеграции", где была координатором проекта.

Анастасия Островская (фото: facebook.com/veronikamarch)

Об Анастасии говорят, как о светлом и жизнерадостном человеке. У девушки было хорошее образование, идеальный английский и большие перспективы.

Знакомые говорят, что Анастасия и Александр очень любили друг друга. Сейчас муж разбит горем.

Анастасия из многодетной семьи. Кроме сестры у нее еще есть два брата. Известно, что Вероника работает моделью и снимается в кино, еще один брат также занят в кинопроизводстве.

А мама Анастасии известная во Львове спортсменка - чемпион мира и Европы по бегу на 100 км, по 12-часовому бегу, многодневному бегу, "10 марафонов за 10 дней".

Напомним, что про смерть Анастасии Островской стало известно из социальных сетей. Девушка скончалась вечером 8 ноября, через месяц после плановой операции в частной клинике. По некоторым данным жену экс-министра оперировали в клинике "Борис".

Ранее мы писали, что смерть супруги экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили обрастает скандалами.