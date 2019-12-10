К месту трагедии в Одессе прибыла военная техника: что происходит (видео)

Пожар в Одессе уже забрал жизни 12 человек, среди которых преподаватели колледжа, студенты, а также пожарный. Спасатели, рискуя своей жизнью, продолжают поиск погибших. Чтобы избежать возможного обвала, стену планируют укрепить металлической конструкцией. А в ночь на вторник, 10 декабря, у места трагедии заметили военную технику.

Отметим, что сгоревший 4 декабря дом Асвадурова 1914 года находится на углу Троицкой и Пушкинской. Сегодня в Одессе было частично перекрыто движение по Пушкинской в связи с разбором стен.

Предполагается, что приехавший к месту пожара бронетранспортер будет принимать участие в сносе стены, для того чтобы обезопасить спасателей в случае ее обвала.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что в город во вторник, 10 декабря, може прибыть Владимир Зеленский, чтобы обсудить с руководством Одессы ситуацию с пожарной безопасностью.

На место пожара в Одессе приехал БТР (видео: facebook.com/odessahello)

К слову, по информации местных изданий, директору колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также заведующей отделением собираются объявить о подозрении.

Предполагается, что завотделением вернулась в свой кабинет № 9 после совещания и увидела, что там дымит удлиннитель. Вместо того, чтобы принять меры, женщина запаниковала, закрыла дверь и побежала искать директора. Через 20 минут горело уже 700 квадратных метров, а студенты в некоторых аудиториях даже не были предупреждены, что в здании пожар.

Так выглядит сгоревший дом Асвадурова с высоты птичьего полета (фото: Думская)