Места самого сильного заражения коронавирусом: медики составили список рисков

Врачи составили список мест, где вероятность подхватить COVID-19 самая высокая и самая наименьшая. Отмечается, что занятия спортом на свежем воздухе, посещение музеев и походы в супермаркет относятся к местам с низким уровнем заражения.

Израильский Минздрав выпустил таблицу, в которой указал места и деятельность людей, которые способствуют распространению коронавируса. Все места и деятельность разбиты на 9 групп. Список разместил на своей странице в Facebook Олег Вишняков.

Занятия и места с самым низким риском заражения:

1 категория: доставка еды курьерами, занятия спортом на воздухе

2 категория: детские игры (дети-подростки), использование одного туалета в доме, заправка машин на АЗС, кемпинг, посещение музея.

3 категория: поход в гости в другую семью, посещение врача, еда за пределами дома, покупки в супермаркете, отдых на пляже, ходьба по оживленной улице

Занятия и места со средним риском заражения:

Категория 4: купание в общественном бассейне, посещение торгового центра, пользование общественными туалетами, пикник на природе, пребывание в гостинице.

Категория 5: посещение кинотеатра, занятия в школе и летние лагеря, посещение казино, работа в общем офисе, посещение парикмахерской, спортивные игры на спортивной площадке.

Категория 6: перелеты, посещение ресторана, поездка в автобусе или поезде, занятия в спортзале, боулинг, посещение пожилого человека в его доме, игра в баскетбол.

Занятия и места с наибольшей опасностью:

Категория 7: посещение свадьбы, рукопожатия или объятия, отказ от ношения защитной маски, еда в общественной столовой, игры на детских площадках.

Категория 8: посещение спектакля или концерта, посещение синагоги, церкви, мечети, посещение стадиона, посещение паба (внутри помещения).

Места и занятия с наибольшим риском заражения:

Категория 9: посещение ночного клуба.

Подобную таблицу составили также и ученые из медицинской ассоциации Техаса. Они ввели 9-бальную шкалу, где 1-самая маленькая вероятность заражения, а 9 – самый большой риск заболеть. Об этом пишет "Укринформ".

В самые опасные зоны у американских специалистов попали:

Обед в общественной столовой – 8 балов

Посещение многолюдного концерта – 9 балов

Тренировки в спортзале – 8 балов

Посещение стадиона – 9 балов

Посещение парка развлечений – 8 балов

Религиозные службы, где более 500 человек – 9 балов

Посещение кинотеатров – 8 балов

Посещение баров – 9 балов.

Фото: Укринформ

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