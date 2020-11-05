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Мест в больнице больше нет: на Закарпатье переполнены отделения для больных с COVID-19 (видео)

Автор: Анна Шиканова

Врачи больницы в Ужгороде откровенно рассказали, что происходит в отделениях

Больница в Ужгороде полностью забита больными с COVID-19. Главный врач Закарпатской областной клинической больницы имени А. Новака на видео показал, что происходит в отделении для больных с коронавирусом.

Как рассказала заведующая COVID-центром больницы Оксана Цимбота, в последние дни происходит что-то невероятное. В отделении 85 коек для больных с коронавирусом и это максимальное количество мест для больных. Как только выписывают пациента, который пошел на поправку, тут же образовывается очередь из тех, кому срочно нужна госпитализация. Об этом говорится в сюжете "Первый кабельный".

"Более легких мы держим в амбулаторном режиме, но они требуют постепенной госпитализации", - объяснила Цимбота.

Врачи работают вахтенным способом, они очень утомлены и в отделении не хватает рук для помощи больным. Они тоже заражаются и болеют, заражаются также и их семьи.

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Часть больных размещена в хирургическом отделении больницы, так, как только там можно обустроить зоны, отделенные друг от друга. Директор больницы Юрий Яцина считает, что ситуацию можно решить только с помощью тотального карантина.

"Если мы введем жесткий карантин на две недели, все переболеют и получат иммунитет. Они не будут заражать других и все это закончится. Играться с карантином нельзя", - отметил врач.

Пациенты больницы призвали жителей города не выходить из дома без особой надобности, не ходить по кафе и ресторанам.

В Ужгороде переполнена больница для пациентов с COVID-19

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские врачи спасли 3-летнюю девочку с осложнениями COVID-19.

А также рассказывали о том, что в Ивано-Франковске госпитализированных с пневмонией больше, чем больничных коек.

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