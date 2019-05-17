Мешала новому мужику: шокирующие детали о найденной в Москве девочке-украинке

Найденная 16 мая в одной из поликлиник Москвы девочка была специально там оставлена. А женщина, которая в медицинской маске занесла ребенка в медучреждение, оказалась ее родной матерью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

К слову, психологам удалось разговорить девочку - она заговорила на украинском языке. Ребенок сообщил, что живет с папой и мамой и очень хочет вернуться домой, но как зовут родителей, сказать так и не смог.

В поликлинике Москвы оставили девочку - мать сделала это специально (фото: Telegram-канал Mash)

За девочкой пришла родная бабушка, которая готова забрать ее к себе.

"А вот мать не готова - она и оставила ребенка. Специально. Потому что он мешал строить отношения с новым мужчиной. Кукушку задержали, она дает показания в ОВД", - сказано в сообщении.

В поликлинике Москвы оставили девочку - мать сделала это специально (видео: YouTube/росСМИ)

Ранее сообщалось, что пропавшего 13 мая мальчика полиция обнаружила в одном из медицинских заведений Ивано-Франковска. В больницу он попал в состоянии алкогольной комы.

Напомним, 13-летний школьник Владислав Джерук из села Блажиевка Казатинского района на Винниччине сбежал из дома из-за того, что родители издевались над ним и заставляли его выполнять тяжелую каторжную работу по дому и хозяйству.