Мешал даже мертвым: под Черниговом из могилы украли гроб с телом священника

В селе Мощанка (Черниговская область) с могилы исчез гроб с телом сельского священника. Изначально его похоронили возле церкви, однако кому-то это не понравилось. Незнакомые раскопали могилу и перезахоронили тело на краю кладбища. Подробности можно узнать в сюжете ТСН.

Отец Владимир умер в возрасте 51 год на собственном огороде, когда копал картошку. Как оказалось, у мужчины были проблемы с сердцем. Хоронить священника решили возле церкви, никто не возражал.

Отмечается, что церковь стоит на горе, а рядом с ней строят монастырь. И церковь, и монастырь - две разные структуры, но обе принадлежат Московскому патриархату. Вдова священника рассказывает, что именно монахи монастыря и указали, где возле церкви положить ее мужа.

Гроб с телом священника украли под Черниговом

Новым настоятелем храма назначили протоиерея из монастыря, который, вероятнее всего, имеет отношение к произошедшему. Могила исчезла, а на ее месте осталась заплатка мокрой глины. Гроб выкопали среди ночи и перевезли в заросли возле кладбища. Хоронили так, чтобы могилу никто никогда не нашел.

Местные сделали вывод, что некоторым личностям батюшка мешал даже мертвым. Рассказали также, что строить под стенами сельской церкви монастырь начали лет десять назад, хотя никаких разрешительных документов на это не было.

Бывшего отца Владимира местные перезахоронили на кладбище и теперь рассчитывают на то, что епархия даст им нового священника, с духовным образованием, вместо нынешнего попа из монастыря.

"На это есть полиция, правоохранительные органы, которые должны решить этот вопрос, найти тех людей, которые это делали. Они должны понести не только церковное наказание, но и государственное", - говорит секретарь Черниговской епархии украинской православной церкви МП отец Игорь.