Меры по борьбе с коронавирусом не так поняли: в киевской школе произошло ЧП

В Киеве в школе отравились ученики и были госпитализированы в детскую больницу Охматдет для оказания медицинской помощи. Инцидент произошел в школе № 159 на Соломенке (улица Генерала Тупикова, 22). Причиной называют распыление в учебном заведении антисептика для рук.

Согласно информации Соломенского УП, ученики 5 класса распылили друг на друга этот антисептик, после чего двоих доставили в больницу, а остальных четверых отпустили домой.

Директор школы не считает случившееся несчастным случаем, пишет киевлянка Алена Парфенова в паблике "Батьки SOS" на странице в Facebook.

По ее словам, причины и обстоятельства руководство учебного заведения выяснять не собирается.

"Смотрю что в 159 школе Киева меры по противодействию коронавируса как-то не так поняли", - говорится в публикации.

Как отмечается в сообщении dtp.kiev.ua, на место происшествия 5 марта к школе прибыли четыре кареты "скорой помощи".

В Киеве в школе госпитализировали учеников из-за отравления (Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

У шестерых ребят обнаружили симптомы отравления, после чего двоих госпитализировали, а остальных отпустили домой.

Добавим, что факт отравления школьников подтвердили в департаменте здравоохранения КГГА.

Антисептик детям дали родители. Об этом передает издание "Сегодня".

"Родители передали детям антисептик, а они его разлили в классе. В результате ожоговое отравление дыхательных путей получило двое школьников. Их госпитализировали", - рассказал источник.

Правоохранители занимаются расследованием причин ЧП в школе.

Как сообщалось ранее, в Киеве из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение ежедневно измерять температуру ученикам, усилили меры профилактики и намерены ограничить родителям доступ к школам.