Меры по борьбе с коронавирусом не так поняли: в киевской школе произошло ЧП

В Киеве госпитализировали учеников после отравления антисептиком для рук
В Киеве в школе отравились ученики и были госпитализированы в детскую больницу Охматдет для оказания медицинской помощи. Инцидент произошел в школе № 159 на Соломенке (улица Генерала Тупикова, 22). Причиной называют распыление в учебном заведении антисептика для рук.
Согласно информации Соломенского УП, ученики 5 класса распылили друг на друга этот антисептик, после чего двоих доставили в больницу, а остальных четверых отпустили домой.
Директор школы не считает случившееся несчастным случаем, пишет киевлянка Алена Парфенова в паблике "Батьки SOS" на странице в Facebook.
По ее словам, причины и обстоятельства руководство учебного заведения выяснять не собирается.
"Смотрю что в 159 школе Киева меры по противодействию коронавируса как-то не так поняли", - говорится в публикации.
Как отмечается в сообщении dtp.kiev.ua, на место происшествия 5 марта к школе прибыли четыре кареты "скорой помощи".
В Киеве в школе госпитализировали учеников из-за отравления (Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
У шестерых ребят обнаружили симптомы отравления, после чего двоих госпитализировали, а остальных отпустили домой.
Добавим, что факт отравления школьников подтвердили в департаменте здравоохранения КГГА.
Антисептик детям дали родители. Об этом передает издание "Сегодня".
"Родители передали детям антисептик, а они его разлили в классе. В результате ожоговое отравление дыхательных путей получило двое школьников. Их госпитализировали", - рассказал источник.
Правоохранители занимаются расследованием причин ЧП в школе.
Как сообщалось ранее, в Киеве из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение ежедневно измерять температуру ученикам, усилили меры профилактики и намерены ограничить родителям доступ к школам.