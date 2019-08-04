Мертвый ребенок в чемодане: горе-мать отпустили на свободу

22-летнюю Анну Пилявскую, которая выбросила своего двухлетнего сына в чемодане, отпустили. Дело в том, что прокурор не подписал сообщение о подозрении в совершении преступления. Об этом сообщает ТРК "Буковина".

Сейчас горе-матери инкриминируют только кражу отцовского ружья и денег до того, как она выбросила собственного ребенка в чемодане.

Меру пресечения по этому обвинению ей выберут в понедельник, 5 августа. Об этом изданию стало известно из собственных источников.

Скриншот поста (facebook.com/suspilne.bukovyna)

Как мы ранее писали, женщину искали почти месяц, она была объявлена в розыск. Ее случайно увидели в автобусе Хмельницкий-Черновцы, после чего полицейские задержали ее. Известно, что все это время женщина жила у знакомых в Хмельницкой области.

Фото: 22-летняя Анна Пилявская (cv.npu.gov.ua)

Напомним, что согласно данным судмедэкспертизы, причиной смерти ребенка стал приступ бронхиальной астмы. Темные следы на теле, которые сначала приняли за синяки, оказались трупными пятнами - мальчик умер за несколько дней до того времени, как его обнаружили.

На допросе Анна сказала полицейским, что просто испугалась смерти от астмы своего сына Саши и решила выкинуть его в чемодане.

Анна Пилявская родилась в Черновцах, но переехала в Хмельницкую область. Ее отец - военный, муж отбывает тюремный срок за имущественное преступление. В Черновцах она снимала жилье, но после обнаружения трупа ее сына 27 июня съехала.

Как сообщалось ранее, в начале июля Сашу Пилявского похоронили в селе Давыдковцы Хмельницкой области. На похороны собственного сына Анна не пришла.