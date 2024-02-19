Меркурій у Рибах переверне життя трьох знаків Зодіаку з ніг на голову: кому чекати на подарунок

23 лютого Меркурій увійде у знак Зодіаку Риб і пробуде там до 10 березня. За цей період він встигне кардинально змінити життя представників трьох знаків. Їм варто готуватися до подарунків та пригод, але не обійдеться і без непростих ситуацій.
Кому готуватися до змін і що принесе Меркурій у Рибах, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Collective World.
У період з 23 лютого по 10 березня Меркурій дасть вам шанс переглянути весь свій життєвий шлях, оцінити всі перемоги та програші, зробити правильні висновки та скласти план. Ви зможете змінити реальність навколо себе і опинитеся на роздоріжжі.
Настав час вирішити, чи готові ви рухатися вперед. Не бійтеся діяти серцем. У вас все вийде, готуйтеся до радісних пригод та приймайте подарунки.
Меркурій у Рибах готує для вас непросте випробування. Вам доведеться боротися за своє щастя. Однак, якщо ви не здастеся і покажете, що готові діяти і домагатися бажаного, все буде добре.
Крім цього, у період з 23 лютого по 10 березня ви зможете покращити стосунки зі своєю другою половинкою. Все заграє новими барвами. Однак будьте готові проявити гнучкість і не упирайтеся.
Ймовірно, вас "завалять" важливими дорученнями. Справ буде чимало, на вас лежатиме величезна відповідальність. Однак саме цей період допоможе вам кардинально змінити своє життя.
Меркурій дасть вам сили і ви зможете здивувати всіх своєю продуктивністю. Зосередьтеся на кар'єрі, успіхи на роботі мають стати вашою метою номер один.
Нагадаємо, раніше вже з'явився гороскоп по картах Таро на тиждень.
Крім цього, нещодавно ми вже розповідали, що три знаки Зодіаку отримають щедру нагороду від Всесвіту за всі свої страждання.