Меркурій у Рибах переверне життя трьох знаків Зодіаку з ніг на голову: кому чекати на подарунок

Риби

У період з 23 лютого по 10 березня Меркурій дасть вам шанс переглянути весь свій життєвий шлях, оцінити всі перемоги та програші, зробити правильні висновки та скласти план. Ви зможете змінити реальність навколо себе і опинитеся на роздоріжжі.

Настав час вирішити, чи готові ви рухатися вперед. Не бійтеся діяти серцем. У вас все вийде, готуйтеся до радісних пригод та приймайте подарунки.

Діва

Меркурій у Рибах готує для вас непросте випробування. Вам доведеться боротися за своє щастя. Однак, якщо ви не здастеся і покажете, що готові діяти і домагатися бажаного, все буде добре.

Крім цього, у період з 23 лютого по 10 березня ви зможете покращити стосунки зі своєю другою половинкою. Все заграє новими барвами. Однак будьте готові проявити гнучкість і не упирайтеся.

Близнюки

Ймовірно, вас "завалять" важливими дорученнями. Справ буде чимало, на вас лежатиме величезна відповідальність. Однак саме цей період допоможе вам кардинально змінити своє життя.

Меркурій дасть вам сили і ви зможете здивувати всіх своєю продуктивністю. Зосередьтеся на кар'єрі, успіхи на роботі мають стати вашою метою номер один.